新人王に輝いたロッテの西川がZOZOマリンで契約交渉し、2600万円増の年俸4200万円（金額は推定）で更改した。昇給率は及ばなかったものの、球団の2年目の年俸では、12年に72試合に登板した益田に並ぶ最高額の評価に「びっくりしました」と表情を緩めた。来季の本塁打増産を目指し、今オフは阪神・森下と自主トレを行う。「まずは2桁ですけど、欲を言えば今年の森下さん（23本）よりは打ちたい」と意欲的だった。