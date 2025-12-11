【馬券のツボ】≪ここが買い≫“牝馬王国”の異名を取る国枝厩舎。阪神JFでも9戦2勝、2着3回と抜群の実績を残している。20年サトノレイナス2着、21年サークルオブライフ1着、23年ステレンボッシュ2着と3戦連続連対中。赤松賞勝ちの国枝厩舎所属馬は4戦1勝、2着2回の成績で、国枝師が自信を持って送り出す以上は逆らえない！？≪ここが心配≫週間天気予報によるとレース当日（14日）の兵庫県宝塚市の天気は雨のち晴。道悪にな