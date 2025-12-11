【馬券のツボ】≪ここが買い≫近10年で前走から騎手が継続騎乗だった馬が8勝。一方で乗り替わりだった馬は93頭いたが2勝のみ。香港国際競走と日程が重複したために上位人気馬に乗り替わりが多い中、特徴を知る北村友とのコンビ継続で臨めるメリットは大きい。≪ここが心配≫近10年で馬体重460キロ未満の馬は勝利なし。アランカールは前走438キロと小柄で、馬体重の好走レンジからは大きく逸脱している。