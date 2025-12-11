男子1次L中国戦の第1エンド、ショットを放つ山口。左は山本、右は小泉＝ケロウナ（共同）【ケロウナ（カナダ）共同】カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選第6日は10日、カナダのケロウナで行われ、男子の1次リーグ最終戦で日本のSC軽井沢クが中国を9―6で下し、5勝2敗の3位でプレーオフ（PO）進出を決めた。1位中国と2位米国が1枠目を争い、その敗者と最後の1枠を懸けて11日（日本時間12日）に対戦する。女子のPO