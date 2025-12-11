ヤクルトの長岡が神宮で契約更改交渉に臨み、1700万円減の年俸7500万円（金額は推定）でサインした。今季は4月に右膝後十字じん帯を痛めた影響もあり、67試合の出場に終わった。巻き返しを図る来季へ向け、色紙には「旅」と書き込み「いろんなことに挑戦していく過程に価値がある。いいものを追い求めていくことは、人生そのものだと思うので、旅に出ようと思います」と説明。このオフはこれまで興味のなかった絶景ポイン