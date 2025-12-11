「プロレス・スターダム」（２９日、両国国技館）フワちゃんが１０日、都内で会見し、２９日の両国大会の再デビュー戦必勝を誓った。３年前のテレビ企画、現在も指導を受ける葉月との一騎打ちを直訴し、受諾された。「プロレスは本当にカッコイイ。華やかな世界だけど、選手は限界を超えたトレーニングをしている。この厳しさに心を奪われた。私がテレビに出ていたこととか関係なく、強い人が残る世界に本気で向き合いたい」