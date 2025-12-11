「ラーメンで湘南を盛り上げたい」と語る奥山さん＝１１月１７日、藤沢市役所藤沢市内在住でタレント・俳優の奥山佳恵さん（５１）が描いた湘南地区のラーメンの絵を展示する「奥山佳恵の愛の輪チャリティー原画展」が１１日から、藤沢市役所本庁舎１階で始まる。奥山さんは「ラーメンには街の特徴が浮かび上がる。ラーメンで湘南を盛り上げたい」と来場を呼びかけている。１４日まで。ダウン症の次男を育てる奥山さんは、日本