第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に出場する２１チームの登録メンバー各１６人が１０日、発表された。前回５位の中大は、１９９６年以来、３０年ぶり最多１５回目の総合優勝へ大きなチャンスを迎えた。前回１区区間賞の吉居駿恭（しゅんすけ、４年）、２区の溜池一太（４年）らダブルエースが順当に名を連ね、１万メートル上位１０人の平均タイムは大会史上初の２７分台となる２７分５５秒９８。抜群のスピードと勢いで、