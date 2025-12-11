野球の普及、振興を目指す「球心会」による「野球界の未来会議」が１０日、都内のホテルで開かれ、代表を務めるソフトバンク・王貞治球団会長（８５）が会の活動拡大へドジャース・大谷翔平投手（３１）のＷＢＣ参戦表明を歓迎した。大谷がＷＢＣに出場すれば国内の注目度が増すとあって「こんなにうれしいことはない。彼が出てくれたら日本での盛り上がりもすごく大きなものになるし、我々にとっても追い風になる。野球界の底