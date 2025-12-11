ＤｅＮＡから海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使し、楽天に移籍した伊藤光捕手（３６）が１０日、楽天モバイルパークで入団会見を行った。杜（もり）の都で誕生したＨＩＫＡＫＩＮが優勝へ導く使者へ。「来季３７歳になるけど、まだまだ若いと思っています。自分の全てを出したい」。ベテラン捕手が、新天地で最後の挑戦に挑む。チームにおいては、鈴木大と並んで野手で最年長になる。後輩ばかりの環境下でまず問題になる