洞不全症候群とパーキンソン病への罹患（りかん）を公表していた歌手の美川憲一（７９）が１０日、都内で復帰会見を行い、病状を明かした。９月に洞不全症候群と診断され、心臓にペースメーカーを入れる手術を受けたが、術後に違和感を覚え、再度精密検査を受けたところ、パーキンソン病が判明。１１月に公式サイトで公表して以来、初の公の場となった。ゆっくりとした足取りながら、普段通りの口調で４０分間にわたってトーク。