２０２５年の映画界を総括する「ＥＬＬＥＣＩＮＥＭＡＡＷＡＲＤＳ授賞式」が１０日、都内で行われ、「エルベストアクトレス賞」に俳優の北川景子（３９）が選出された。「エルメン賞」に吉沢亮（３１）、「エル・ガールライジングスター賞」に出口夏希（２４）と木戸大聖（２９）が選ばれた。北川はタイトな赤のドレスで登場。同賞は日本の映画界で輝く女性俳優に贈られる。主演映画「ナイトフラワー」の演技が評価