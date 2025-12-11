「ボクシング・ＷＢＡ世界バンダム級王座統一戦」（１７日、両国国技館）ボクシングのＷＢＡ世界バンタム級暫定王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝が１０日、ＷＢＡ正規王者の堤聖也（角海老宝石）との団体内統一戦に向けて、羽田空港に来日した。井上尚弥（大橋）に２連敗した日本に再び上陸し「すごくワクワクする。日本での自分の歴史を書き換えるために来た」と気合を入れた。１１月に４３歳になった元世界５階級