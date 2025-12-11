▼イヌボウノウタゴエ（西田師）良い状態をキープ。メンバーは強化されるし、胸を借りるつもりでどこまでやれるか。▼ギャラボーグ（杉山晴師）リフレッシュさせていい状態。距離はマイルの方がかえっていいと思う。▼コスモレッド（北出師）ジェルーに乗ってもらい、感触は良かった。▼サンブライト（鈴木慎師）輸送を考慮してサラッと。スピード感ある追い切りで、能力が高いなと思った。心身共に問題なく、調子は良い。