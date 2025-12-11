来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝に出場する２１チームのエントリー選手（１６人以内）が１０日、発表された。３年連続９度目の総合優勝を狙う青学大の原晋監督（５８）は都内で行われた記者会見とトークバトルに出席。恒例の作戦名に「輝け大作戦」を掲げた。１１月の全日本大学駅伝を制した駒大は３大会ぶり、１０月の出雲全日本大学選抜駅伝を制した国学院大は初の、出場チーム中１万メートルの平