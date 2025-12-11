25年中央競馬の総決算となるグランプリ「第70回有馬記念」（28日、中山）の2週前追いが行われ、昨年覇者レガレイラ（牝4＝木村）がWコース単走で力強いフットワークを見せた。リズム重視で6F82秒6〜1F12秒2。終始馬なりだがグランプリホースの貫禄を感じさせる迫力の走りだった。太田助手は「帰厩してからは、バランスがあまり良くない時の状態で調整中」としながらも「その中で今日はしっかりした時計が出せた。少しずつです