皐月賞馬ミュージアムマイル（牡3＝高柳大）は友道助手を背に坂路単走でしまいサッと伸ばし、4F53秒5〜1F12秒9。高柳大師は「反応が良かったし、しっかり動けていました」と好感触。古馬と初対戦となった前走の天皇賞・秋は前半5F62秒0のスローペースながら、後方から2着に追い上げた。「ペースが遅くて外を回ったが、能力を示してくれた。引っかかるタイプではない。中山はいいし、距離を克服できれば」と期待を寄せた。