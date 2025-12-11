体操の世界選手権女子種目別床運動で金メダルを獲得した杉原愛子（２６）＝ＴＲｙＡＳ＝が１０日、東京・日本橋三越本店で始まった東京写真記者協会（新聞、通信、放送など３３社加盟）主催の「第６６回２０２５年報道写真展」のオープニングセレモニーに登場。「こうやって瞬間を形に残していただいてうれしい」と語った。杉原は２１年東京五輪後に第一線を退いたが、２３年に現役復帰。来季はアジア大会（１０月、愛知県・