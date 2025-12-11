10月19日、STVVはアンデルレヒトと２対２で引き分けた。試合後、クラブ公式インタビューを受け、ロッカールームに引き上げる山本理仁の背中越しに「ナイスゴール」と声をかけると「ありがとうございます」という言葉が返ってきた。その瞬間、私は彼の背中の厚みにショックを受けた。山本理仁と言えば細身のMFだったはず。ひと目で分かる、努力の証だった。その後、STVVの試合を見に行くたびに、山本の背中をチェックするように