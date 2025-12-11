目標は阪神・森下超えの２４発だ。ロッテの西川史礁外野手（２２）が１０日、千葉市内で契約交渉し、２６００万円増の４２００万円で更改した。来季の目標を挙げる中で「まずは２桁本塁打ですけど、欲を言えば今年の森下さんより打ちたい」と今季森下が放った２３本塁打以上をノルマにした。（金額は推定）４２００万円は球団の２年目選手では益田と並ぶ最高金額。「もうびっくりしました。提示された金額を見た時は、球団に感