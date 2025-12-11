阪神の湯浅京己投手（２６）が１０日、ＡＢＣラジオ「ラジオで虎バン！」に生出演し、藤川監督が掲げた「右の速球派リリーフの台頭」に奮起して来季の活躍を誓った。指揮官の気持ちに応えたい。湯浅は来季に懸ける思いを口にした。「成績自体満足していないし、もっとやらなきゃいけない。頑張るだけ」。今季は「黄色靱帯（じんたい）骨化症」から復帰。目標の４０試合登板は達成したが、納得はしていない。指揮官の言葉が右腕