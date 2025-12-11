９日に行われた現役ドラフトで日本ハムから巨人への移籍が決まった松浦慶斗投手（２２）が１０日、千葉・鎌ケ谷の球団施設で自主トレを行い、新天地で恩返しの飛躍を遂げることを誓った。前日は驚きのコメントも残したが「すごくチャンス。もう切り替えはできてます」とキッパリ。日本ハムでの思い出には、プロ初ホールドを記録した昨年８月８日の楽天戦を挙げ「４年間、すごくいい時間だった。成長できた」と感謝した。巨人