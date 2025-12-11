巨人のＶ９戦士である末次利光氏（８３）、高田繁氏（８０）、堀内恒夫氏（７７）が１０日、東京都内で「週刊ベースボール創刊４０００号記念企画トークショー」に出席し、「語り継ぐ“ミスター”とＶ９」をテーマに６月に亡くなった長嶋茂雄さんの思い出話を披露した。ＯＮに続く５番を打っていた末次氏は「打席での長嶋さんのボールに対する執念はすごいものがあった」と回想。高田氏も「私は４番以外は全て打ったけど、５番