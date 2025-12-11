無傷2連勝で新潟2歳Sを制したリアライズシリウス（牡＝手塚久）はWコースで6F81秒8〜1F11秒7（一杯）。外レッドレナート（4歳1勝クラス）に脚勢は劣勢で、1馬身遅れた。騎乗した津村は「少し動きが重く感じたのは（10日の）馬場の影響でしょう。落ち着いていますし、テンションの高ぶりがないのはいい。長所はスピードの持続力。かなり長く脚を使えます。ゲートだけ課題が残りますが、無事に直線まで迎えられれば」と手応えを