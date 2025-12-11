Âç¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤äÂåÍý¿Í¤é¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê£×£Í¡Ë¤¬¡¢£²ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ÇÍèÇ¯£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î´ÆÆÄ¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ë¡È¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¡É¤ÎÌò³ä¤ò´üÂÔ¤·¡¢£³·î£²¡¢£³Æü¤Î¶¯²½»î¹çÁ°¤Î¹çÎ®¤ò´õË¾¤·¤¿¡£ÁíÀª£±£¹¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¾­¤¬½¸·ë¤·¤¿²ñ¾ì¡£Âç²ñÏ¢ÇÆ