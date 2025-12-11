京王杯2歳S覇者ダイヤモンドノット（牡＝福永）は指揮官が騎乗し、CWコースで6F81秒0〜1F11秒5の好時計。レッドダンルース（5歳2勝クラス）の内から3馬身先着した。師は「1週前なので負荷をかけた。馬場（良発表でも）が重たかったけど時計や動きは上出来。具合はいい」と満足げ。初起用のマイルについては「1F延長がどうかだけど、引き続きルメール騎手が騎乗してくれるのは心強いね」と名手の手綱さばきに託した。