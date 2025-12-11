来年６月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカーＷ杯北中米３カ国大会まであと半年。組み合わせ抽選会も終えて、「優勝」を掲げる日本代表はオランダ、チュニジア、欧州プレーオフ勝者との１次リーグＦ組に決まった。２０１４年ブラジル大会に出場し、今年１月の現役引退後は日本代表戦の解説も務める元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗氏（３５）に、森保ジャパンの展望を聞いた。史上初めてブラジルに勝利するなど３連勝で年内の