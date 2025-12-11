ＷＢＣに出場するライバルも着々と準備を進めている。中心選手と目されるメジャーリーガーが続々と出場を表明。韓国など各チームの現状の編成を紹介する。＊＊＊＊＊＊＊【韓国】金慧成らの招集に意欲ＷＢＣ韓国代表の柳志ヒョン監督が９日（日本時間１０日）、米でのＷＭで取材に応じ、大会初優勝へ向けＭＬＢ組の招集に動いていることを明かした。「まずは所属球団と話をしなければ」としながらも、ドジャース・金慧成内野手