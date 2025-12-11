▼カヴァレリッツォ（吉岡師）折り合いがついて順調。上手に脚がたまれば最後にいいスピードを発揮してくれる。あとはテンションが鍵。▼グッドピース（高野師）順調だけどG1で戦うにはもう少し力をつけたい。前走はまともに走れず…。新馬戦のような競馬ができれば。▼ストームサンダー（安達師）加減しながらの調整。前走は芝が硬かったので、直線で歩様が乱れた感じだった。本番にいい状態で出せるように整えたい。