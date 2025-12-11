日本ハムの島本が、SGL尼崎で自主トレを行った。3日の入団会見を終え、ここ数日は連日屋外で鍛錬。練習後にはサインや写真撮影に応じ「タイガースとしては最後だし、ファンの人とも最後なので、できるだけ外で練習したい」と語った。11月14日のトレード発表直後に新庄監督から「一緒にできることを楽しみにしている」とインスタグラムでメッセージを受け取っていた左腕。「しっかり投げたい」と決意を新たにした。