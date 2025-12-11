阪神・坂本が兵庫県人会“会長”として一肌脱ぐ。都内で10日、日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」の収録に参加。兵庫県民の代表として地元の魅力をたっぷりと語ったが、来季は同県出身で未来のエース候補でもある下村、今朝丸のブレークをアシストする。「タイガースで兵庫県の選手となれば、地元のファンの方は喜んでくれる。まだ出てきていない県人も何人かいるので、一緒に活躍できたらいい」甲子園を本拠地とするだけ