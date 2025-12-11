阪神・佐藤輝が所用でクラブハウスを訪問した。この日、球団創設90周年を迎えたことに「90周年の節目に、個人としてもチームとしても良い成績を残せて良かったです」と充実の表情。今オフのイベント出演などが一段落し、来季へ向けた準備も既に始めており「それはずっと継続してやっていたので」と視線を鋭くした。近日中に2年ぶりとなる米国での自主トレへ向けて渡米予定。ドジャース・ベッツとの合同トレも計画されている。