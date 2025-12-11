阪神・湯浅が、来年3月3日に行われる侍ジャパンとのWBC強化試合で、ドジャース・大谷との対戦を熱望した。「対戦できるならしたい。今年3月のドジャース戦も行けていないし、なかなか対戦できることではない。前回も同じチームでやらせてもらって、別格だった。対戦したい、という気持ちはある」大リーグのウインターミーティングに参加していた日本を率いる井端監督が9日（日本時間10日）、大谷の合流時期について言及。2月