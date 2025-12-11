中山の日曜重賞「第18回カペラS」の最終追い切りが行われ、昨年の覇者ガビーズシスター（牝4＝森一）は坂路で4F52秒7〜1F12秒7（馬なり）。中日新聞杯出走のヴィンセンシオ（3歳オープン）を1馬身追走し、楽に体を並べて併入した。森一師は「相手に併せる形でいい動きでした。放牧から入厩した後も順調に来ていますし、カイバもよく食べています。しっかり仕上がっていますし、得意の中山なら楽しみ」と連覇を見据えた。