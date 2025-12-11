阪神の和田ヘッドコーチが球団創設90周年の節目を迎えたこの日、常勝軍団形成を誓った。「俺はファームの浜田球場から知っているし、今年に関してはSGLができて素晴らしい環境で野球ができる選手たちは幸せ。そこで土台を構築させて、常勝軍団に。新たな歴史をつくっていけるように」その一方で、現役ドラフトでロッテ移籍が決まった井上にエール。「持っているものを全部出し切れてない。開花してほしい」と新天地でのブレー