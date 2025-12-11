阪神を今季限りで現役を引退した原口文仁氏は、今後も地元である埼玉県の活性化にひと役買う。少年少女を対象にした野球教室の開催などを検討している。「いろいろなことを考えているので。これからそれを形にしていければ」この日は坂本とともに、かねて視聴していた日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」の収録に参加。埼玉県民代表として故郷の素晴らしさをアピールしていた。