▼エートラックス（宮本師）坂路で偶然、他厩舎と併せる感じになりましたが感じは良かったですよ。上向いていると思います。▼クロジシジョー（岡田師）十分の追い切り。状態もいいですよ。千二はちょっと忙しいかもしれないけど、しまい生かす競馬で。▼サンライズアムール（小林師）前走が今年のピークになるようにやってきたので状態面は前走ほどではない。得意な条件なので地力に期待。▼タガノミスト（渡辺師）素軽い