阪神・佐藤輝明内野手（２６）が球団創設から丸９０年を迎えた１０日、兵庫県西宮市の球団施設を訪れ、メモリアルイヤーをリーグ優勝で飾った意義を改めてかみしめた。１９３５年１２月１０日に「大阪野球倶楽部」が設立され、チームの歴史が幕開け。９０周年の今季はレジェンドの功績をたたえる企画などが数多く設けられた。伝統の重みを感じるシーズンとなり、「９０周年の節目に、個人としてもチームとしてもいい成績を残せ