阪神、広島、中日などＮＰＢ６球団でコーチを歴任し、関西六大学野球の大経大監督・高代延博（たかしろ・のぶひろ）さんが９日午後８時４２分、食道胃接合部がんのため死去した。７１歳。奈良県出身。葬儀・告別式は非公表。１９７８年度ドラフト１位で日本ハムに入団し、遊撃手として活躍した。引退後はコーチとして金本知憲、福留孝介ら多くの名選手を育成。第２回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では日本代表コ