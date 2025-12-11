日々トレセンや競馬場など現場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」は栗東取材班の田村達人（33）が担当する。昨年、JRA調教師試験に合格し、今年3月から厩舎を開業した井上智史師（44）に合格から1年間の思いを聞いた。今日はJRA調教師試験の合格発表。毎年、合格率が10％にも満たない狭き門になっている。受験者は吉報を信じて待つ。昨年、10回目の受験で難関を突破した井上師