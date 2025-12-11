知名度が高い文学賞の「芥川賞」と「直木賞」。受賞作が発表されると、書店でその本が山積みになった風景を目にしたこともあるかもしれません。一方、2つの賞の違いや開始時期、賞金はあるのか、など知られていない側面もあるのではないでしょうか。今回で174回を迎える2つの賞を主催する「日本文学振興会」に取材しました。Q:芥川賞と直木賞は何が違うの?A:芥川賞は、新進作家による純文学が対象です。純文学は、「娯楽性よりも芸