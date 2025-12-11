大分・明豊高野球部の川崎絢平監督（４３）が１０日、現役ドラフトで阪神へ移籍することが決まった、浜田太貴外野手（２５）へエールを送った。高校時代、甲子園での大活躍をきっかけにプロへの扉を開いた教え子。“原点”とも言える地での再起に大きな期待を寄せた。浜田の移籍を、川崎監督は「自分も関西出身なのでうれしい」と喜んだ。一方で「ラストチャンスだと思って頑張ってほしい」と冷静に言葉を紡いだ。教え子の置か