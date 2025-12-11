米大リーグ（ＭＬＢ）は１０日（日本時間１１日）、４月２５日（土）と２６日（日）にメキシコのメキシコシティでアリゾナ・ダイヤモンドバックスとサンディエゴ・パドレスの２試合が行われると発表した。メキシコでの公式戦開催は２年ぶり。ダイヤモンドバックス主催となっており、同球団のメキシコ開催は２０１９年ロッキーズ戦以来となる。一方、パドレスにとっての海外公式戦は２０２４年ドジャースとの韓国・ソウルで開