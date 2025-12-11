３人組ロックバンド・ｂａｃｋｎｕｍｂｅｒが、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）に３年ぶりに出場することが１１日、スポーツ報知の取材で分かった。同局関係者によると、複数曲を披露する見込み。前回は特別企画だったが、今回は白組での出場になるという。２３年１月に放送された特番「ＮＨＫＭＵＳＩＣＳＰＥＣＩＡＬ」で「なぜｂａｃｋｎｕｍｂｅｒが幅広い世代から支持されているのか」に迫っ