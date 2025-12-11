巨人の大勢投手（２６）が１０日、現役ドラフトで日本ハムへ移籍する２１年ドラフト同期で同学年の菊地大稀投手（２６）へ惜別の思いを語った。「新人合同自主トレのキャッチボールで菊地が投げたボールがエグくて、自分は大丈夫かなってプレッシャーを感じました」と刺激を受けてきた。「パ・リーグになっちゃうので日本シリーズで投げ合えるようにがんばろうと思います」とマウンドでの再会を誓った。熱いハグを交わし、互い