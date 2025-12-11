オリックス野球クラブは10日、湊通夫球団社長兼オーナー代行（63）が12月31日限りで現職を退き、26年1月1日付で球団顧問に就くことを発表した。代わって同日から、オリックス株式会社で法人営業本部の副本部長、グループ関西副代表を務めている馬殿太郎氏（59）が、球団社長兼オーナー代行に新任する。湊氏は兼務していた株式会社大阪シティドームの社長も退任。同職は来年1月1日付で、藤井克典氏（52）が務める。