今年3月11日に右肘の内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けたオリックス・宇田川が、大阪・舞洲の球団施設で術後初めてブルペン入り。捕手役を立たせて15球を投じた。「思ったより怖さもなく投げられました。一歩前に進めた」ウエートトレーニングに加えて、故障につながった可動域の狭さを改善するため、球団トレーナーに加えて外部トレーナーの助言も参考にストレッチ法を学ぶなど、トレーニングを積んで