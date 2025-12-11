広島・森下暢仁投手（28）が10日、広島市南区の球団事務所で交渉し、2000万円増の年俸2億円で契約を更改。大瀬良とチーム最高額で並んだ。初の開幕投手を務めた6年目は防御率こそ2・48でも、両リーグワーストの（6勝）14敗を喫する苦投。将来的に希望するメジャー挑戦には「チームに貢献してから」と強調し、8年ぶりのリーグ制覇へ尽力する決意を示した。120分超に及ぶロング交渉の末、2000万円増で契約した。1億6500万円とさ