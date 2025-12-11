米のジェームズ・キャメロン監督（71）が最新作「アバターファイヤー・アンド・アッシュ」（19日公開）で来日し10日、都内でジャパンプレミアに出席した。惑星パンドラの部族ナヴィと人類の戦いがさらにスケールアップしたシリーズ第3作。「美しく驚嘆するシーンもあるが、パート2よりエモーショナルなものになっている。キャラクターたちと一緒に冒険の旅に出てほしい」と笑顔で話した。山崎貴監督（61）、俳優の宮世琉弥