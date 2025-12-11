滋賀県大津市の児童養護施設「小鳩の家」で10日、高田潤（45）と田口貫太（22）による寄付金贈呈式が行われ、チャリティーTシャツの売上金12万5000円を同施設に寄付した。高田は「いろんな形で寄付や協力をしたいですし、続けていかないと意味がない。明るく、元気で前を向いている子らが多いので、僕らもそれに応えたいです」と伝える。Tシャツのデザインをした田口は「自分も子供と触れ合って、パワーをもらいました。子供た